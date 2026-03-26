С начала республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» сотрудники полиции выявили более 86 тысяч правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В центре внимания — факты незаконного выброса мусора, слива сточных вод в неустановленных местах, а также другие нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды.

С начала акции к ответственности привлечены водители 485 грузовых автомобилей и 239 ассенизаторских машин.

«В ходе рейдовых мероприятий в обеденное время по улице Культегин был выявлен факт: водитель автомобиля ЗИЛ сливал жидкость на территории города, тем самым нарушив правила благоустройства. По данному факту в отношении водителя были собраны материалы и составлен административный протокол», – проинформировали в ведомстве.

Проведение рейдов продолжается совместно с акиматом Астаны и службой «109 Единый контакт-центр». Организуются профилактические мероприятия, а также проводится разъяснительная работа с гражданами о важности соблюдения природоохранного законодательства.

Напомним, акция «Таза Қазақстан» направлена на улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды и повышение ответственности граждан за чистоту природы.