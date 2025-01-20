Есть ли жизнь после наркомании?

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25-летний Никита отбывает наказание в исправительной колонии в Акмолинской области. По его словам, 10 лет назад семья переехала в Беларусь.

«Нас было двое детей в семье, я и сестра. Там я закончил школу и получил техническое образование. Родители разошлись, и вскоре мама умерла. С того момента всё и началось, мне постоянно хотелось заполнить ту пустоту, которая образовалась дома и в душе моей.

Через некоторое время брат с сестрой переехали к бабушке в Казахстан.

«По приезду встретился с друзьями детства. Первое время все было очень даже интересно, парни предложили покурить, а я никогда не попробовал, но слышал немало. Поэтому когда предложили попробовать - я согласился, ведь оказаться осмеянным или трусом мне вовсе не хотелось. Ну, а дальше больше - за три месяца я уже так пристрастился к «синтетике», что спайсы стали просто баловством, и нужно было что-то посерьёзнее», – рассказывает он.

Денег на губительное пристрастие у молодого человека не было, и так называемые «друзья» каждый день предлагали «раздобыть» их тем или иным способом. Он вспоминает, что тяга к наркотикам уже была, появилась нервозность, проблемы с аппетитом и весом, начались конфликты с бабушкой и тетей, которые не подозревали о происходящем.

«На очередной встрече друг предложил проникнуть во двор к двум одиноким старикам, там стояла пара листов железа из нержавеющей стали. Мы пошли, время было позднее, когда стали выносить «добычу» в темноте - уронили её, на шум вышел совсем старый дедушка, включил во дворе свет, а я испугавшись, что он увидит нас, схватил монтировку и ударил его по ногам, старик упал, я ударил его еще несколько раз, тут в доме загорелся свет, я побежал туда, а друг стал добивать деда. Войдя в дом наотмашь ударил бабушку по голове, она рухнула на пол и только увидев лужу крови я будто очнулся», – сказал он.

Тем временем друзья бросили листы железа и убежали, сбежал и Никита, но до утра так и не сомкнул глаз, постоянно думая о несчастных стариках. Он признался, что мог запросто сбежать, скрыться, уехать из страны, оставшись безнаказанным. Но гнетущее чувство от содеянного не давало ему покоя, он так и не смог себе объяснить, зачем убил немощных стариков. На следующий день молодой человек обратился в полицию и признался в чудовищном преступлении.

За совершенное преступление парня осудили на 11 лет.

«Я отбыл только четыре. За это время умерла моя бабушка, она не смогла перенести этого. Я виноват и в этом, её тоже «убил» я. У меня осталась одна сестра, она далеко, иногда пишет мне. Ни один из друзей не поинтересовался ни разу обо мне, да я их и не виню, сам во всем виноват. Не хочу никого учить, одно лишь скажу – берегите своих родных, семью – нет ничего дороже этого на свете. Никакие блага, деньги и тем более наркотики не заменят душевного тепла и любви родных людей», – покаялся молодой человек.

В колонии Никита работает, поддерживает отношения с сестрой. Единственная его мечта – скорее освободиться и уехать к сестре, попробовать начать жизнь с чистого листа.