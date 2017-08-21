На стартовавших в китайском Тайбэе Всемирных студенческих играх копилка сборной Казахстана пополнилась первой медалью. Ее для нашей страны в тяжелой атлетике в весовой категории до 56 кг завоевал 25-летний представитель Южно-Казахстанской области Арли Чонтей. В первом упражнении – рывке – наш соотечественник реализовал лишь один подход, одолев 115 кг, а вот в толчке выполнил уже все три подхода, взяв в конце 143 кг. По сумме двоеборья Чонтей поднял 258 кг, а это означало, что он гарантированно стал третьим на Играх.

Серебряная медаль в активе доминиканца Луиса Альберто Гарсии – 263 кг (119+144), ну а «золото» покорилось невероятному спортсмену, чемпиону Олимпийских игр 2012 года, а также победителю первенства планеты 2014 года северокорейцу Ом Юн Чхолю. Представитель КНДР в сумме двое­борья поднял 294 кг (129+165), установил три рекорда Универсиады, даже попытался побить мировой рекорд, на что ему не хватило совсем немного.

Надеемся, что удачный почин нашего штангиста, который, кстати, был совсем рядом с подиумом на Олимпийских играх-2017, проходивших в бразильском Рио-де-Жанейро, поддержат и другие атлеты национальной сборной. Напомним, что Казахстан на летнюю Универсиаду заявил 122 спортсмена в 14 видах спорта.