​Эстафета медиков

В рамках конкурса военные медики показали свои профессио­нальные навыки и мастерство, которые применяют в медицинском обеспечении боевой подготовки войск.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РК, конкурс проходил в два этапа – «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». В первом этапе военнослужащие демонстрировали прохождение военно-спортивных препятствий, стреляли из штатного оружия, выполняли нормативы по специальной подготовке для личного состава медицинской службы. Второй этап проводился на оборудованной дистанции учебно-тактического поля и на подготовленном маршруте танкодрома, на котором механики-водители демонстрировали свое мастерство вождения в сложных условиях местности. Военные медики показали профессиональные навыки по выносу условно раненых с поля боя, извлечению их из поврежденной боевой техники, а также оказывали первую помощь.

Отметим, что военнослужащие медицинских служб впервые участвуют в такого рода соревнованиях. По итогам в обще­командном первенстве команда Аэромобильных войск заняла первое место, второе – у регио­нального командования «Юг». В номинации «Индивидуальное первенство» среди мужчин лучшим стал санитарный инструктор в/ч 11971 старший сержант Ержан Елюбаев, среди женщин – медсестра медицинской роты в/ч 61993 старший сержант Эльнара Бутимбаева.

Лучшие 12 военных медиков теперь будут готовиться к участию в Армейских международных играх 2016 года. По итогам тренировок 6 из них продолжат участие в международном этапе названных игр, который будет проходить в Российской Федерации. Цель таких соревнований – укрепление международного военного сотрудничества, повышение престижа военной службы профессиональной деятельности медицинских специалистов.