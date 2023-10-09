"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер

Подозреваемый в изнасиловании 3-летних близняшек в Алматинской области вместе с супругой истязали еще одного ребенка. Об этом рассказала в своем аккаунте в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

Уполномоченный по правам ребенка в РК съездила в Алматинскую область к подвергшимся изнасилованию 3-летним девочкам, которые сейчас находятся в больнице, а также в дом малюток и детский дом, где находятся другие дети из этой семьи.

«То, что пережили дети этой семьи – ад. И это результат безнаказанности за ранее совершенное страшное преступление в отношении другой 7-летней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации», – пишет Закиева.

Она изучила вместе с департаментом полиции, ИДН района, управлениями здравоохранения и образования области всю цепочку ранних событий.

«Выяснилось, что 2 года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою 7-летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребенок. Было заведено дело по 140 статье УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» – прим. ред.) (хотя это 110 статья «Истязание») и поставлен вопрос о лишении родительских прав.

Но, во-первых, дело завели, считаю, не по той статье (140 статья вместо 110 статьи) и только в отношении мамы, несмотря на факт ее признания, что отчим ребенка прижигал вместе с ней (это есть в материалах дела).

Во-вторых, суд отклонил запрос о лишении прав и выписал штраф. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение, и в этом аду она жила еще 2 года. Как выясняется теперь, возможно, прижигали ее, чтобы скрыть следы изнасилования.

Если бы тогда, 2 года назад, виновника наказали и посадили по статье «Истязание», спасли бы троих детей. Душа разрывается от мысли, что пережили дети», – рассказала детский омбудсмен.

Она считает необходимым провести проверку и привлечь всех ответственных лиц за эти нарушения. Все необходимые меры для этого с госорганами будут приняты, заверила Закиева.

«Анализ всей этой ужасной ситуации и сводок, которые мы видим каждый день, определенно показывают необходимость и своевременность поручений президента по ужесточению наказания за все формы насилия, а также мер профилактики. По поручению президента все эти нормы мы с госорганами и депутатами парламента от фракции AMANAT включили в законопроект по обеспечению безопасности детей и системы профилактики, который был представлен в прошлом месяце», – напомнила уполномоченный.

По ее мнению, данный случай и статистика в целом поднимают еще одну проблему. Сегодня, по данным МВД, 70% преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием.

«А их каждый день совершается в отношении 342 человек. За каждой цифрой жизнь и сломанная судьба женщины, ребенка.

Вот корень и основное зло в таких преступлениях сегодня.

Знаю, что во многих регионах, например, в некоторых аулах Жетысу, в 14 аулах Туркестанской области, запрещена продажа алкоголя, и там практически нет преступлений», – апеллировала Закиева.

Напомним, в Алматинской области 3 октября 2023 года задержали подозреваемого в изнасиловании 3-летней девочки. Позже полиция установила причастность 40-летнего мужчины к изнасилованию сестры-близняшки девочки. Также арестована жена подозреваемого, которая является родной бабушкой пострадавших девочек.