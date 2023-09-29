Пожизненное заключение за изнасилование детей, отмена примирения – предложения детского омбудсмена

Ввести статью в Уголовный кодекс РК за приставание сексуального характера к несовершеннолетним предложила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в ходе заседания в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/zakiyevadinara

"Необходимо ввести статью в Уголовный кодекс – "Приставание сексуального характера к несовершеннолетним", установить наказание за него и, соответственно, предусмотреть пробационный контроль. Необходимо и дальнейшее ужесточение наказания по преступлениям, связанным с изнасилованием несовершеннолетних, оставив лишь пожизненное наказание без существующей вариативности 15-20 лет. (…) Мы предлагаем оставить только пожизненное наказание по примеру статьи 121 – "насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним", поскольку она не предусматривает вариативности", - отметила Закиева.

Также она считает необходимым в рамках ужесточения наказания за преступления в отношении несовершеннолетних исключить примирение сторон по всем преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении детей.

«Это связано с тем, что на сегодня 30% преступлений закрывается за примирением сторон, что в свою очередь ведет к более тяжелым последствиям», - пояснила детский омбудсмен.

Ранее Динара Закиева на своей странице в Facebook презентовала законопроект по обеспечению безопасности детей, который содержит 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах.