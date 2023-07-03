"Это были дети педагогов" – управобразования Алматы о видео c прыгающими по карнизу детьми

Местная жительница утверждает, что на этот детский сад жалуется много родителей.

скриншот видео

Жители Турксибского района Алматы возмущены происшествием в государственном детском саду №147. Проходящая мимо очевидица заметила шокирующий факт вопиющего пренебрежения безопасностью детей: воспитанники учреждения, выйдя из открытого на втором этаже окна садика, прыгали по козырьку парадного входа. Женщина сняла эти моменты на видео, которое было отправлено в редакцию Kazpravda.kz.

Айгерим Темирбаева, которой автор передала видео, отметила, что сотрудники садика №147 приходят к ней домой и просят удалить его.

«Я им отказала. Столько жалоб на этот сад, никто не мог доказать», – возмущается алматинка.

Корреспондент Kazpravda.kz обратилась в городское управление образования, где опровергли информацию о том, что дети, прыгающие на крышу парадного входа из окна второго этажа, являются воспитанниками данного детсада.

«На кадрах запечатлены дети педагогов школьного возраста, которые находились возле родителей (сотрудников детского сада) без уведомления администрации сада. Случай произошел во время «пересменки» работников. В момент инцидента сотрудники открыли окна для проветривания музыкального зала после праздничного мероприятия. В этот момент школьники вышли в окно за улетевшим мячом. Сотрудникам детского сада вынесен строгий выговор. Для обеспечения безопасности детей в детском саду имеются оконные блокирующие замки. Дети дошкольного возраста находятся под постоянным присмотром воспитателей», – прокомментировали в управлении.

В свою очередь Айгерим Темирбаева утверждает, что это неверная информация, а на этот детский сад не раз жаловались родители.

«Там ходили не двое детей, а несколько, и находились на крыше минут 10», – возражает она. – Ну если для них нормально, что ребёнок вышел из окна и обратно зашёл, то тогда не знаю, что и думать».