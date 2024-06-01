Это не приговор

В Казахстане 47 тыс. человек имеют диагноз «шизофрения». В ходе открытой встречи на независимой площадке Niettes участникам были представлены результаты опроса на тему ментального здоровья жителей Казахстана. Опрос был инициирован одной из фармацевтических компаний и проведен в двух крупных городах Казахстана – ­Алматы и Астане. Количество участников превысило 100 человек, респондентами выступили случайные прохожие на улицах в возрасте от 18 до 65 лет.

Симптоматично, что, несмотря на то что рес­пондентами стали жители больших городов, 13% никогда не слышали о диагнозе «шизофрения». Более того, 45% респондентов считают, что люди с этим заболеванием опасны для общества, а 28% опрошенных считают, что людей с этим заболеванием необходимо изолировать от общества. При этом общая картина осведомленности все же положительная. 87% опрошенных знают, что такое шизофрения, 48% не верят в опасность людей с таким заболеванием для общества, 67% не согласны с мнением, что носители этого диагноза нуждаются в изоляции. По итогам опроса был сделан вывод, что не хватает просветительской работы, направленной на осведомление граждан о психических заболеваниях на государственном языке.

Гость встречи – главный внештатный психиатр управления общественного здравоохранения Астаны Елена Полиенко отметила, что шизо­френия, безусловно, очень серьезное психическое расстройство, требующее регулярного наблюдения и длительной терапии, но и медицина не стоит на месте.

– Сегодня существуют современные антипсихотические препараты, которые позволяют добиться хороших результатов и максимально восстановить личностное и социальное функционирование пациентов, достичь удовлетворительного качества жизни. По крайней мере, у трети людей, страдающих шизофренией, при правильно подобранной терапии наблюдается полная ремиссия симптомов. Поэтому можно с уверенностью заявить, что люди с шизофренией не представляют опасности для общества, – подчеркнула Елена Полиенко.

По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией страдают примерно 24 млн человек, или 1 из 300 человек во всем мире. Распространенность шизофрении в Казахстане колеблется в пределах 0,6–0,7% от численности населения и 19% – от всех психически больных в стране. При этом до сих пор неясны причины возникновения этого диагноза. Это могут быть как наследственные, так и внешние факторы, и диагноз может появиться в любом возрасте, хотя наиболее уязвимый – 13–14 лет и 25–30 лет. Такова реальность. Любой триггер может спровоцировать болезнь.

Участники встречи отметили, что люди, страдающие шизофренией, часто сталкиваются с нарушениями своих прав.

– К сожалению, стигма в отношении людей с этим заболеванием является интенсивной и широко распространенной, вызывая их социальную изоляцию и влияя на отношения с другими людьми, включая семью и друзей. Поэтому они нуждаются в поддержке, а для этого как можно больший процент населения должен знать об этой болезни, – отметила Елена Полиенко.

Отвечая на вопросы, Елена Полиенко рассказала о признаках, которые могут свидетельствовать о том, что в психике человека начались изменения. Если вы видите, что близкий вам человек находится в долгой непреодолимой депрессии, у него странные жесты, его тело может зависнуть в странной форме, у него непривычная мимика, мания преследования, неконтролируемая агрессия – это повод обратиться к специалисту. И да, к сожалению, сказала Елена Полиенко, очень много тех, кто сначала обращается к бабкам и знахарям, чтобы изгнать из близкого «бесов», и только потом идут к специалистам, теряя драгоценное время.

И еще одна важная информация прозвучала из уст Елены Полиенко. Этот кейс наглядно демонст­рирует, что, находясь в компенсаторной терапии, можно прожить вполне полноценную жизнь. В ее врачебной практике есть женщина с диагнозом «шизофрения». Будучи под наблюдением, соблюдая терапевтический режим, до пенсии женщина благополучно проработала бухгалтером.

Будем терпимы друг к другу!