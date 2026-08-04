Продолжаются инспекционные поездки

Выборы
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов в рамках инспекционной поездки ознакомился с ходом подготовки избирательных участков в городе со специальным статусом Алатау и городе Конаеве Алматинской области. Также он принял участие в обучающем семинаре для членов участковых избиркомов.

фото ЦИК РК

Кроме того, секретарь ЦИК провел совещание с участием государственных органов региона. О проводимой работе по подготовке к выборам доложили председатель территориальной избирательной комиссии, руководители местных исполнительных и правоохранительных структур.

– Сейчас запускаются онлайн-сервисы, при помощи которых граждане могут оперативно найти свои избирательные участки. Также будут работать онлайн-сервисы, при помощи которых можно будет проголосовать, если избиратель по какой-то причине нигде не зарегистрирован. Во всех регионах открыты call-цент­ры. Вся эта информация должна быть доступна для граждан, поэтому необходимо обеспечить качественное информирование всех избирателей об имеющихся возможностях. Вместе с тем будет продолжена работа по обучению членов участковых комиссий и созданию необходимых условий для избирателей, наблюдателей и представителей СМИ. При этом также важно в полном объеме обеспечить соблюдение избирательных прав лиц с инвалиднос­тью, – обратился Шавхат Утемисов к участникам совещания.

Согласно озвученным данным, в Алматинской области работают 695 ­избирательных комиссий, в составе которых задействованы свыше 4 800 человек.

Избирательные участки в облас­ти Абай проинспектировал член ЦИК Азамат Айманакумов. Он ознакомился с работой участковых избирательных комиссий города Семея и района Жанасемей, принял участие в обучающем семинаре, организованном для членов участковых избиркомов.

В ходе встреч было обращено особое внимание на важность организации системной работы по информированию избирателей и созданию условий для голосующих, деятельности доверенных лиц, наблюдателей и представителей СМИ.

Информация о ходе подготовки региона к предстоящим выборам депутатов Курултая была представлена на совещании с участием представителей госорганов. По их информации, в рамках текущей избирательной кампании в регионе действуют 618 избирательных комиссий, в работе которых задействованы порядка 4 тыс. человек.

Азамат Айманакумов обратил внимание участников совещания на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с избирательным законодательством.

#выборы #ЦИК #инспекционные поездки

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