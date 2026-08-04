Буря на востоке

В среду днем город накрыла буря, сопровождавшая­ся градом с перепелиное яйцо и ливнем. В считаные минуты подтопило улицы, повалило деревья, оборвало линии электропередачи. Чаты запестрели сообщениями о поврежденных автомобилях и разбитых окнах. Люди демонстрировали кадры с огромными градинами.

Как пояснили в пресс-службе акима Усть-Каменогорска, порывы ветра достигали 28 м в секунду. Повалило минимум 15 деревьев, без электричества остались 25 тыс. абонентов.

Коммунальные службы оперативно вывели на улицу технику и приступили к отводу воды. Аварийные брига­ды начали восстановление энергоснабжения. Население призвали не подходить к деревьям и опорам ЛЭП.

Накануне служба по чрезвычайным ситуациям предуп­реждала горожан о непогоде. Однако, как отметили устькаменогорцы в соц­сетях, никто не думал, что погодный сюрприз окажется настолько неприятным.