«Это не противостояние между авиакомпаниями и аэропортами»: Ластаев об участившихся задержках рейсов

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Оцифровать подачу жалоб на авиакомпании намерен Минтранс, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Представители СМИ в ходе брифинга зачитали претензии пассажиров к авиакомпаниям по задержкам рейсов и попросили представителей госорганов и авиакомпаний высказать свою позицию в связи с этим.

По информации президента FlyArystan Ричарда Леджера, главная причина недавних задержек - погодные условия.

«Пять самолетов группы Air Astana были повреждены градом. И еще 5 самолетов были повреждены по различным причинам, и это, конечно, ухудшило ситуацию, учитывая пиковый летний сезон», – сообщил он. 

Вице-президент по наземному обслуживанию Air Astana Александр Небога отметил, что хотел бы избежать обвинительной риторики в адрес аэропортов.

«Нужно смотреть комплексно на эту проблему, нужно искать решения и пути минимизации подобного рода происшествий, которые благоприятно скажутся на всей гражданской авиации. Нужно детально смотреть на причину того или иного события», – отметил он.   

В свою очередь президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе рассказал, что количество полетов за период с 2019-го по 2024-ый год возросло с 23 тыс. до 55 тыс. в год.

«И объем действий более чем удвоился. В результате нам пришлось увеличить количество парковочных мест, количество техники для обслуживания, количество персонала, а также объем обучения для персонала. Аэропорт – это сложная инфраструктура и инвестиции, которые вкладываются в расширение, они не видны сразу. Мы стараемся справиться с увеличением интенсивности полетов, мы действительно инвестируем достаточно много в расширение инфраструктуры. Август – пиковый сезон, и сложно здесь всеми этими процессами управлять. Такого рода инциденты происходят во всех странах мира. Мы стараемся эти проблемы решить», – пояснил он.   

Первый заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Руслан Пыштанов напомнил о том, что в аэропорту столицы ведется ремонт. 

«Всем известно, что аэропорт находится на ремонте, ночью мы закрываемся для ремонта взлетно-посадочной полосы. Поэтому в дневное время происходит сжатость рейсов. Этим процессом сложно управлять. Мы усиливаем свои смены и будем увеличивать численность штата, будем обновлять спецтехнику. В ближайший месяц-два планируется выровнять данную ситуацию. Отдельная благодарность авиакомпаниям, которые с пониманием относятся, мы с ними в тесном взаимодействии, сейчас проводятся расследования. Мы будем повышать квалификацию сотрудников, обучать, проводить инструктаж», – сказал Пыштанов.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил, что «понимает авиакомпании».  

«В условиях, когда 10 бортов на земле, тут возникает вопрос: или везти пассажиров с заменой борта или оставить их на 5-10 часов. Я понимаю авиакомпании, пассажиров, им нужно быстрее долететь, и компания делает все возможное, чтобы доставить их до конечного пункта, предлагая на замену рейсы», – убежден он.

Надзорные органы в сфере гражданской авиации соблюдают баланс между интересами авиаиндустрии и потребителей.

«Как отраслевые органы мы должны развивать и поддерживать авиаиндустрию, но вместе с тем интересы пассажиров находятся на первом месте. В прошлом году ужесточены требования к авиакомпаниям в случае нарушения прав пассажиров при задержках. Задержки были, есть и будут в любой самой развитой стране, потому что безопасность полетов превыше всего. На неисправном воздушном судне нельзя лететь», – заявил он.

Он напомнил о том, что было введено обязательное SMS-уведомление. 

«Планомерно ужесточаем требования. Сейчас тоже рассматривается ряд поправок, чтобы права пассажиров были защищены, но еще раз хочу отметить, тем самым мы не должны давить на компании - выполнять воздушные полеты с неисправностью. Звучат предложения по увеличению штрафов. В итоге эти штрафы лягут на плечи пассажиров», –  убежден вице-министр.   

Талгат Ластаев сообщил, что надзорными орагнами изучаются различные варианты того, как облегчить ситуацию с задержками для пассажиров.

«Мы сейчас изучаем варианты страхования при задержках, при утере и задержке багажа и так далее. Или чтобы жалоба подавалась очень быстро в цифровом режиме. Вот такие меры предпринимаем и планомерно соблюдаем баланс между интересами авиаиндустрии и интересами потребителей», –  проинформировал спикер.

Ластаев заключил, что не позиционирует сложившуюся ситуацию с задержками, как противостояние между авиакомпаниями и аэропортами.

«Да, такие факты (задержки рейсов) бывают, потому что интенсивность полетов растет. Каждый год у нас рост взрывной - 20-25%. Соответственно, на этот объем и инцидентов больше случается. По каждому конкретному инциденту ведется расследование, определяется, кто виноват, принимаются меры во избежание таких ситуаций», –  резюмировал он.

#аэропорт #авиакомпании #Ластаев #задержки рейсов

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