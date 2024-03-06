Этот спектакль не любят железнодорожники

Ставшая классической история о великосветской даме, бросившейся под поезд, на сцене столичного театра прозвучала тонко и пронзительно, и очень по-своему.

Постановка литовского режиссера Агнюса Янкявичюса, обозначенная как «драматический монтаж несостоявшейся любви и состоявшейся ненависти» по мотивам знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина», собрала аншлаг еще в 2017 году. К сожалению, по определенным причинам артисты долго не возвращались к данному спектаклю, однако спустя время горьковцы все-таки решились на повторный показ. Самые смелые ожидания оправдались – билеты на спектакль были раскуплены в считанные дни.

В этой сценической версии романа внимание зрительской аудитории обращено к самой известной сюжетной линии: Каренин – Анна – Вронский. Режиссер при подготовке спектакля отмечал, что философскую глубину и многоплановость произведения бывает довольно непросто представить в виде театральной постановки. Агнюс Янкявичюс говорил, что видит в романе критику нравов и рассказ о глубоком упадке аристократии. Трактовка противоречивых отношений главных героев, которые не могут найти выход из любовного треугольника, продумана до мельчайших деталей. В своих монологах они рассуждают о любви, устройстве семьи, измене и правде, которая вдруг становится невыносимым бременем и тяжким грузом.

В течение двух с половиной часов зрители наблюдают, как в выяснении отношений любящие люди застревают в паутине искаженных духовных ценностей, религиозных догм, сплетен и формального этикета. Беспомощность зарождает в человеке страх и звериную ненависть по отношению к обществу.

Задник сцены – нарисованная табличка «Анна Каренина» и большая замочная скважина – сразу дает понять, что мы подглядываем за тем, что происходит за запертой дверью. На экране сменяют друг друга черно-белые изображения иконы Христа, Анны, ее детей, а также мчащегося паровоза и железной дороги, ассоциирующихся с печальным финалом. Они вызывают повышенное состояние тревожности и придают действию дополнительную эмоциональность.

По задумке режиссера герои спектакля обращаются не столько друг к другу, сколько к зрителям, следящим за всеми перипетиями драмы.

Игра актеров выразительная и запоминающаяся. В роли четы Карениных – кавалер ордена «Құрмет» Светлана Фортуна и актер Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, заслуженный деятель РК Роман Чехонадский. К звездному дуэту присоединились не менее блистательные артисты: Нина Дроботова, Александр Корженко и Оксана Бойко, сыгравшие роли Лидии Ивановны, Стивы и Долли Облонских. В романтической роли Вронского – выпускник ГИТИСа Илья Соболев. Он уже принимал участие в разных теат­ральных постановках, снимался в кинофильмах и сериалах в России. Вместе с опытными коллегами выступили и их молодые коллеги Диас Кожантаев и Саги Саржан, изоб­разившие эксцентричных сплетников и «истинных» христиан.

Отметим, что если в привычном представлении Анна Каренина обычно роковая брюнетка, то здесь она – яркая и темпераментная блондинка, борющаяся за личное счастье. Вначале она появляется на сцене в красном платье, затем в белом костюме с фалдами, черном атласном наряде…

По словам актрисы и ассистента режиссера Светланы Фортуны, восстановление спектакля стало большим культурным событием для столичных театралов.

– Надеюсь, что спектакль теперь заиграл новыми красками, потому что за шесть лет многое изменилось. У каждого актера из первоначального состава произошла личная трансформация образа. Мы как будто начали все с нового чистого листа. Многие монологи, диалоги снова зазвучали остро и болезненно, словно Толстой понимал, что будет с миром спустя сотни лет.

Сейчас я заново влюбляюсь в этот литературный материал, рассказывающий удивительно правдивую женскую историю. За спиной Анны Карениной общество шепчется о ее безнравственном поступке. На самом же деле она просто не выдерживает груза свалившегося несчастья, будучи недолюбленным человеком, прожившим детство в дефиците внимания. Откуда женщина может знать, как нужно заботиться о муже и детях, если в свое время родители не научили ее взаимодействию с семьей? Каренин и Вронский также по отношению к ней проявляют свою темную сторону. Если с накопившейся злобой и агрессией не работать, то это может привести к трагедии, вплоть до суицида, – пояснила Светлана Фортуна.

– Безусловно, хочется сохранить дух любимого зрителями спектак­ля и одновременно привнести собст­венную индивидуальность. На репетициях режиссер говорил о том, что нельзя зацикливаться на прошлом. Свой первый сезон в театре начинать с такого знакового литературного шедевра непросто и ответственно. Изначально мне показалось, что Вронский – типичный нарцисс. Затем стало понятно, что это всего лишь одна из красок. Многие считают, что он забрал Каренину из семьи и, по сути, сломал ей жизнь. Но, несмотря на тяжесть своего положения, он ни разу не дал повода сомневаться в себе. Более того, он действительно настаивал на том, чтобы их отношения были узаконены и достойно выносил любые истерики Анны… В процессе создания образа меня заинтересовали мнения о персонажах романа психологов и литературоведов. Конечно, с чем-то можно было бы не соглашаться, но, наверное, в споре рождается истина, – сказал Илья Соболев.

Показ восстановленного спектакля Агнюса Янкявичюса, который консультировал труппу в онлайн-режиме, еще раз доказывает, что театральное искусство объ­единяет разные народы и преодолевает любые границы.