"Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
"Эвертон" одержал крупную победу над"Манчестер Юнайтед"в матче 34-го тура английской футбольной Премьер-лиги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Игра прошла в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. На 5-й минуте счет открыл Джеймс Маккарти, на 35-й закрепил преимущество Джон Стоунз, а точку в матче поставил Кевин Миральяс на 74-й минуте.
Отметим, что для "МЮ", который занимает четвертое место в турнирной таблице, это поражение стало вторым подряд в АПЛ. "Эвертон" идет десятым.