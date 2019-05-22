​Фактор доверия

Женис Байтурин

Об этом на конференции в Актобе «Взаимодействие общественности с правоохранительными органами в вопросах предупреждения и профилактики правонарушений» говорил в выступлении аким области Ондасын Уразалин. По его словам, во взаимодействии с общественностью в первую очередь должна быть заинтересована полиция как орган, находящийся на передовой в борьбе с преступностью. Только при разработке действенных и актуальных форм и методов взаимодействия с гражданским населением можно обеспечить полноценный общественный правопорядок.

В ходе встречи были подняты воп­росы профилактики правонарушений и борьбы с ними. К примеру, состоя­лось живое обсуждение по проблемам низкой активности участия граждан в проведении следственных дейст­вий, совершенствования нормативно-правового регулирования с участием граждан, соблюдения законности в социальных сетях. Вместе с тем специа­листами была приведена статистика о некотором снижении количества преступлений в РК за последние годы. К примеру, в Актюбинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 12,3%. Так, если в 2018-м было зарегистрировано 4 978 правонарушений, то с начала текущего года – 4 339.

Между тем, как подчеркнул мажилисмен, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, работа по профилактике правонарушений требует дальнейшего своего совершенствования и активизации деятельности органов правопорядка в тесном контакте с общественностью. И основа тому заложена в новых административных, процессуальных законодательных актах, Уголовном кодексе РК.

Ряд спикеров затронули в своих выступлениях также проблемы правового регулирования участия граждан в профилактике правонарушений, предложили комплекс стимулирующих мер по вовлечению общества в эту работу, остановились и на отдельных пробелах в законодательстве, которые требуют корректировки, на необходимости постоянного мониторинга ситуации. В формате дискуссионной площадки состоялся широкий обмен мнениями. По итогам встречи глава региона, в свою очередь, поручил акимам районов, руководителям управлений области принять все необходимые меры по реализации полученных в ходе мероприятия рекомендаций. 

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