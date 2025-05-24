Филиал «QazaqGaz Aimaq» оштрафован на 61,3 млн тенге

Энергетика
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Компания при выдаче технических условий на подключение потребителей требовала предоставления непредусмотренных документов, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

По результатам внеплановых проверок департаментом комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области, проведенных в 2022–2023 годах на основании обращений потребителей, выявлены факты незаконного предъявления требований со стороны Кызылординского филиала АО «QazaqGaz Aimaq», не относящихся к регулируемым видам деятельности.

Кызылординский филиал АО «QazaqGaz Aimaq» при выдаче технических условий на подключение потребителей требовал предоставления дополнительных документов, не предусмотренных законодательством о естественных монополиях, что является прямым нарушением действующего законодательства.

Действия департамента комитета по Кызылординской области, включая предписания об устранении нарушений, были подтверждены судами всех инстанций, включая Верховный муд РК.

Постановлением специализированного межрайонного суда филиал признан виновным в нарушении законодательства о естественных монополиях. Назначен административный штраф в размере 61,3 млн тенге, который полностью уплачен и поступил в государственный бюджет.

#штраф #энергетика #«QazaqGaz Aimaq»

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