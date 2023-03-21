Форсирорванно, но без перегибов

Да, январские события 2022 года дали новый импульс процессам демократизации. В середине марта прошлого года Глава государства обратился к гражданам с новым Посланием – этот документ стал масштабной программой трансформации всей политической системы Казах­стана. Стали понятны и были запущены механизмы практической реализации предложенной Касым-Жомартом Токаевым формы «сильный Президент – влиятельный Парламент – под­отчетное Правительство».

Для этого нужно было отойти от суперпрезидентской модели правления и прийти к классической президентской респуб­лике. В этих целях законодательно закреплена обязанность Главы государства прекратить членство в политической партии на срок исполнения президентских полномочий. Близким родственникам Президента запрещено занимать должности политических госслужащих и руководителей квазигосударственного сектора.

Сокращена президентская квота в Сенате Парламента РК с 15 до 10 депутатов. Самая главная конституционная новелла – введение однократного семилетнего президентского срока.

В целях создания классической системы сдержек и противовесов между ветвями власти, а также по-настоящему влиятельного высшего представительного органа проведена парламентская реформа. Внедрение смешанной избирательной системы на выборах в Мажилис и маслихаты стало важным шагом в сторону построения реального конкурентного и демократического общества.

Граждане получили возможность голосовать не только за партии и предоставленные ими партийные списки, но и выбирать в депутаты конкретных людей. Благодаря введению мажоритарной системы политическая жизнь в Казахстане ожила. Появилась реальная политическая конкуренция.

Новые правила игры приняли не только системные политические игроки, но и так называемая внесистемная оппозиция. Это говорит о том, что реформы стали по-настоящему общенацио­нальными, способствующими консолидации общества.

Заложен фундамент для формирования новой политической культуры Казахстана, основанной на демократических ценнос­тях. Важнейшим шагом на этом большом пути стал прошедший 5 июня 2022 года республиканский референдум, на котором граждане поддержали курс на политические преобразования.

Стоит также упомянуть, что в стране активно развивается институт наблюдателей на избирательных кампаниях. Нынешние парламентские выборы показывают, что в нашем обществе начинают формироваться реальная публичная политика и культура дебатов.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что за год Казах­стан прошел через серьезный и важный исторический этап в своем политическом развитии. Но это только начало. Демократические реформы обязательно должны быть продолжены.

Форсированная политическая модернизация получили поддерж­ку в казахстанском обществе. Происходящие в Казахстане­ процессы приветствуются в меж­дународном сообществе. Это говорит о том, что наша страна идет в правильном направлении.