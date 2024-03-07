Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей

В преддверии 8 Марта корреспондент Kazpravda.kz поговорила с актрисой театра и кино Светланой Фортуной о том, как творчество помогает выражать женскую энергию.

Фото из личного архива Светланы Фортуны, Игоря Бургандинова

Творческие профессии учат осознанному проживанию эмоций. В этом уверена актриса государственного академического русского театра драмы им. М. Горького, кавалер ордена «Құрмет» Светлана Фортуна. За 22 года на столичной театральной сцене она сыграла более 40 ролей и проявила свои многогранные таланты в кино и на телевидении.

По словам собеседницы, в театре действуют особые законы, которые не работают в обычной жизни, так как артисты должны быть универсальными и готовыми к непредвиденным ситуациям на сцене в режиме «здесь и сейчас». Актерская профессия помогает раскрывать личность человека и прокачать как мышцы всю эмоциональную палитру, не вызывая ощущения стыда и неудобства. Такие полезные психологические навыки пригодятся в обычной жизни для того, чтобы чувствовать себя уверенно в обществе и побороть страх публичных выступлений.

На своем примере наша героиня доказывает, что профессиональные актеры умеют вживаться в роли, танцевать и даже выразительно молчать на сцене, проживая множество жизней. С детства творчество для Светланы стало потребностью души. Любовь к искусству привили родители, которые много лет служили в народном театре кыргызского города Кара-Балта. В школьные годы она занималась танцами, музыкой и с интересом посещала театральный кружок.

Сцена может наказать

Студенческие годы Светлана провела в Бишкеке в Кыргызском государственном институте искусств имени Б. Бейшеналиевой в мастерской известных артистов Сергея и Натальи Матвеевых. Педагоги повлияли на ее профессиональное становление и рассказали насколько важно соблюдать артистическую этику.

— Нам повезло в том плане, что сразу два педагога передавали нам свой опыт. Можно сказать, что мы были заложниками этих двух талантливых людей и их взаимоотношений. На репетициях мы узнали особенности мужского и женского взглядов на постановки. Сергей Федорович часто предупреждал о том, что сцена не терпит слабых и неподготовленных к ней и может наказать за халтуру. Она словно увеличительное стекло, где видны всепробелы и промахи. Человеческие качества на сцене укрупняются в десять раз и сразу видно, что из себя представляет артист. Актеру важно ежедневно работать над собой, быть образованным, интеллигентным, потому что все неприглядные качества на сцене обличаются в одну секунду, — рассказывает актриса.

Будучи студенткой, Светлана играла в двух профессиональных театрах. А затем по приглашению педагогов приняла судьбоносное решение о переезде в Астану. Актриса вспоминает о том, что в 22 года приехала покорять казахстанскую столицу с 12 огромными челночными сумками в компании коллеги и друга Ивана Анопченко.

Сегодня Светлана с улыбкой вспоминает о том, как первое время ей пришлось адаптироваться к суровому местному климату и обустраиваться в маленькой комнате в общежитии площадью 12 квадратных метров. Бытовые трудности закаляют и помогают быстрее добиваться поставленных целей.

— Некоторое время мы сопротивлялись, спорили с обстоятельствами, однако творчество компенсировало все недостатки и бытовую неустроенность. В то время мы практически жили в театре днями и ночами. Здесь было тепло, уютно, нас ожидали интересные проекты, роли, режиссеры, — вспоминает собеседница.

Театр требует дисциплины

Перед спектаклем актеры настраиваются, повторяют текст, чтобы быть в тонусе. В театре как в армии важна дисциплина и слаженная командная работа. Каждому исполнителю главных и второстепенных ролей надо помнить свои задачи.

— Спектакль - живой организм, поэтому какая-то деталь выходит на первый план на авансцену. Например, сегодня можно сыграть плаксивую, завтра истеричную, потом серьезную и рефлексирующую Анну Каренину. Да, мы говорим тот же текст, выступаем с теми же партнерами, но и психофизика влияет на нашу работоспособность. Если актер выйдет и не соберется перед выходом на сцену, то он будет несобранным и ему гарантирован провал,— считает Светлана Фортуна.

Чему учат роли?

Актриса говорит, что роли расширяют возможности человека, улучшают характер и углубляют душевное состояние. Они дают обратную связь, это позволяет лучше узнать отдельные минусы характера, которые надо перевести в плюсы. Любое погружение в спектакль - психодрама. Однако необходимо оставлять своих персонажей в театре и не приносить их в дом. Неумение выходить из образа - это неэкологичное использование профессии.

Светлана называет для себя знакомыми главные роли в спектаклях «Трамвай. «Желание», «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» «Жизнь без…». Это совершенно разноплановые истории, которые раскрывают загадочную женскую натуру. Она предпочитает играть героинь с сильным характером.

— Сила прекрасной половины человечества состоит в том, чтобы уметь проживать разные состояния. Тема феминизма актуальна, так как в обществе должно быть уважительное отношение между гендерами, пропорциональное распределение женских и мужских обязанностей, — говорит она.

По словам актрисы, театр ради собственного выживания не должен идти на поводу у публики, если может вести зрителей за собой.

— Как правило, зритель быстро расслабляется, и мы можем быстро скатиться на низкие вибрации. Храм искусства диктует высокую мораль. Продуманная репертуарная политика позволяет пропагандировать истории о семейных ценностях, морали и духовности, — считает собеседница.

Напомним, что после пятилетнего перерыва осенью артисты вернулись в отреставрированное здание старейшего столичного театра. Творческий коллектив на протяжении пяти лет выступал на разных городских площадках.

— В последние годы наш коллектив как будто потерял точку опоры в виде дома. Было очень сложно. Практически пять лет мы жили без уюта и душевного тепла. Эти обстоятельства способствовали тому, что часть труппы разъехалась. Люди стали искать стабильную жизнь. Возможно, мы даже растеряли какое-то единство внутри коллектива, которое легко восстановить на общих корпоративных встречах и репетициях. Это был настоящий экзамен на выносливость, единение и силу духа,— пояснила актриса.

Универсальная исполнительница ярких ролей говорит, что в театре работают настоящие энтузиасты.

— В какой-то момент жизни начала понимать, что театральная деятельность - чистой воды благотворительность с точки зрения того, сколько платят за работу. Зато низкая зарплата сподвигла меня открыть свой бизнес и пойти намного дальше. Сегодня в корпорациях веду тренинги по эмоциональному интеллекту, освоила новые темы, помимо актерской и ораторской профессии, — пояснила она.

Наша гостья считает, что театральный опыт пригодился ей на киноплощадке. Она снималась в главной роли в фильме «АЛЖИР», а также блистала в образе Аманды в популярном сериале «Аппақ келін».

— Моя сила воли прокачена двадцатилетним опытом службы в театре. Много мужских качеств требуется проявить на площадке. Там нельзя ныть, надо быть просто олимпийским чемпионом. Это весьма изнуряющая работа. Иногда ночные съемки проходят в сложных условиях без воды, еды при жутком морозе или изнуряющей жаре. На съемочных площадках бывает физически неудобно. В этом плане я очень терпеливый человек. Все это мне приходилось переживать в реальности, — отметила собеседница.

Методы воспитания

Также ведущая актриса театра Горького поразмышляла о том, насколько правдив общественный стереотип о том, что все артисты - эгоистичные и инфантильные люди. Им важно доказать другим собственную важность и значимость.

— Актеры иногда могут вести себя как большие дети. Благодаря такой реакции артисты умеют быстро перевоплощаться, моментально плачут, смеются, злятся, выражают удивление. Но уходя со сцены надо не забывать включать взрослую часть личности. Когда юношескую непосредственность в обычной жизни включают на полную катушку, становится грустно и страшно, — сказала она.

Дома Светлана умело перевоплощается в заботливую маму двоих дочерей.

— Я придерживаюсь методов не репрессивного воспитания и гуманной педагогики. В любой части жизни можно найти творческую составляющую. Мои детям со мной легко, потому что я всегда предоставляю им несколько вариантов для выбора, чтобы они самостоятельно приняли решение. Тогда они начинают понимать, что нужно принять ответственность за свои поступки. Я предоставляю дочерям свободу и объясняю, что нужно правильно и экологично реагировать на разные события. Если у них развито чувства интереса, то они будут учиться, развиваться и получать мотивацию для будущих достижений, — подчеркнула она.

Одной из форм самореализации для нашей собеседницы стала педагогика. Светлана Фортуна говорит, что актерские тренинги предоставляют инструменты по расшифровке своих скрытых способностей и эмоциональных состояний.

— Я охотно делюсь всеми знаниями с детьми и взрослыми. Люди интересуются личностным развитием. Занятия помогают многим людям раскрепоститься и почувствовать внутреннюю свободу. Они пробуждают эмпатию, учат принимать себя и дарят творческое вдохновение, — заключила она.

Творческую судьбу Светланы Фортуны можно назвать счастливой и удачной. В 2022 году актриса завоевала престижную премию «Еңлікгүл» в номинации «лучшая актриса». Билеты на кассовые спектакли с ее участием раскупают за считанные дни. Актриса утверждает, что сегодня интерес к театру не угасает и казахстанское искусство идет в ногу со временем.