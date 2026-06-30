Подросших детенышей барса поймала фотоловушка в ВКО

Кадры подтверждают, что редкий хищник успешно выращивает потомство в естественной среде
Фотоловушка, установленная лесничим Жомартом Аманбаевым высоко в горах для мониторинга снежного барса, вновь запечатлела по-настоящему уникальный момент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии
Несколько месяцев назад именно здесь в объектив фотоловушки впервые попала самка снежного барса с тремя детёнышами. Сегодня эта семья вновь появилась перед камерой.
Малыши, которых мы видели зимой, заметно подросли и теперь уверенно следуют за матерью, свободно передвигаясь по высокогорным просторам Катон-Карагая.
«Подобные кадры имеют особую ценность для нас. Они подтверждают, что редкий хищник успешно выращивает потомство в естественной среде, а территория национального парка остаётся безопасным домом для одного из самых скрытных животных планеты. Ещё одна удивительная история из самого сердца Катон-Карагайских гор, где природа продолжает жить по своим вечным законам», – говорится в публикации.