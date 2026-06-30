Подросших детенышей барса поймала фотоловушка в ВКО

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Фотоловушка, установленная лесничим Жомартом Аманбаевым высоко в горах для мониторинга снежного барса, вновь запечатлела по-настоящему уникальный момент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии



Несколько месяцев назад именно здесь в объектив фотоловушки впервые попала самка снежного барса с тремя детёнышами. Сегодня эта семья вновь появилась перед камерой.

Малыши, которых мы видели зимой, заметно подросли и теперь уверенно следуют за матерью, свободно передвигаясь по высокогорным просторам Катон-Карагая.