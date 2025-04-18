Министр внутренних дел Ержан Саденов с рабочим визитом посетил Французскую Республику и Королевство Нидерландов, где провел ряд двусторонних встреч с руководством европейских и международных полицейских структур, направленных на развитие сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

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В Париже глава МВД провел переговоры с министром внутренних дел Франции Брюно Ретайо, в ходе которых рассмотрены вопросы состояния взаимодействия в рамках действующего с 2009 года Соглашения о борьбе с преступностью. Отдельный акцент сделан на вопросах реадмиссии и информационного обмена в сфере миграционного контроля. Подтверждена взаимная готовность к реализации Соглашения о реадмиссии, подписанного в прошлом году.

Французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана. По итогам двусторонней встречи сторонами подписана Дорожная карта по укреплению сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, включая транснациональную организованную преступность, наркопреступность, незаконную миграцию, экстремизм и интернет-мошенничество. Казахстанская делегация также ознакомилась с деятельностью оперативного центра города Парижа, Бригады специального назначения и киберцентра МВД Франции.

В рамках визита в город Лион состоялась встреча министра с генеральным секретарем Интерпола Вальдесом Уркизой. Обсуждены направления практического сотрудничества — в первую очередь в области международного розыска, противодействия мошенничеству и киберпреступности. Затронуты вопросы совершенствования механизмов взаимодействия и расширения доступа к новым базам данных организации.

Генсек Интерпола отметил высокий уровень эффективности работы казахстанского Национального центрального бюро Интерпола МВД. Кроме того, в Гааге глава МВД Казахстана встретился с заместителем исполнительного директора Европола Андреем Линтой. Обсуждены перспективы сотрудничества в противодействии киберпреступности, экстремизму и незаконной миграции, а также вопросы обмена информацией по каналам Европола.

Была достигнута договоренность о начале процедуры разработки Операционного соглашения между МВД Республики Казахстан и Европолом, которое откроет новый уровень взаимодействия с полицейскими структурами государств — членов ЕС.