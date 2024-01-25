Французские эксперты ознакомились с новыми фактами январских событий

В посольстве Казахстана в Париже состоялся показ и обсуждение документального фильма «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было», выпущенного по случаю второй годовщины январских событий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД РК

По информации МИД РК, в мероприятии приняли участие французские эксперты, специализирующиеся по вопросам Казахстана.

Посол Казахстана Гульсара Арыстанкулова рассказала, что данный фильм, основанный на конкретных фактах и видео материалах очевидцев, демонстрирует хронологию произошедшего и позволяет зрителям представить объективную картину «трагического января». Она подчеркнула, что эти события дали мощный импульс дальнейшей реализации масштабных политических, социально-экономических реформ в стране, инициированных главой государства.

— Участники мероприятия акцентировали внимание на том, что через эксклюзивные видеоматериалы фильм предоставляет возможность глубоко проанализировать январские события, осознать их истинную причину и последствия. Кроме того, эксперты отметили ключевую роль президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в восстановлении закона и порядка, а также выразили поддержку проводимым политическим реформам в нашей стране, — рассказали в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что в ходе дискуссии французская аудитория проявила живой интерес к предпринимаемым государством мерам в области защиты прав человека, демонополизации экономики, а также деятельности республики на международной арене.

Напомним, недавно в докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры.