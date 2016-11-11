Французский киноэксперт: Что показывать в кинотеатрах – должны решать не чиновники

Культура
Жания Уранкаева
коллаж kazpravda.kz
Что показывать людям в кино – должно решать не государство, не чиновники, а кинопрокатчики. Об этом в ходе "круглого стола" на тему "Взгляд французских киноэкспертов на актуальные проблемы казахстанского кинематографа" заявил известный французский эксперт, ведущий специалист Юнифранс по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы Жоэль Шапрон, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я убежден, что вопрос, какие фильмы снимать и что показывать зрителям, должны решать профессионалы, кинематографисты, а не чиновники. Также для поддержания казахстанских фильмов нужно помогать кинотеатрам (налоговыми послаблениями), которые чаще и дольше показывают отечественные фильмы", – поделился мнением Шапрон. 

По его словам, Франция уделяет огромное внимание развитию национального кинематографа, создает для этого необходимые благоприятные условия. 

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"Министерство культуры Франции не финансирует отечественное кино вообще. Во французском кинематографе нет запретов, но есть поощрение тех направлений, которое мы бы хотели видеть. Мы поддерживаем арт-хаусный жанр. С 1979 года не было ни одного запрещенного фильма, есть классификация. Мы живем параллельно государственному бюджету, мы ничего не запрещаем и боремся за разнообразие в кино,также для нас важен экспорт, в котором мы тоже ценим разнообразие. Списать французскую систему другим странам невозможно, так как наша система строилась на протяжении 70 лет", – заявил Жоэль Шапрон. 

Кроме этого, он выразил мнение о распространенности голливудских фильмов.  

"Во французских кинотеатрах ежегодно показывают около 650 фильмов в год, из них лишь 170 – американских. Нельзя запрещать американские фильмы, нужно давать зрителям разнообразие и поддерживать отечественных кинопрокатчиков. Еще один момент – фестивали фестивалями, но до тех пор, пока фильмы не находятся в кинотеатрах, о них никто не узнает", – заключил он. 

Отметим, что в ходе "круглого стола" были презентованы книги Жоэля Шапрона и Присиллы Жессати "Принципы и механизмы финансирования французского кино" и "Французский кинотеатр – аншлаг длиною в век". В данных изданиях детально раскрывается процесс становления французского кино как национального и социального явлений, система финансирования кино и аспекты кинофикации во Франции. 

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