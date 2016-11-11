Французский киноэксперт: Что показывать в кинотеатрах – должны решать не чиновники

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Что показывать людям в кино – должно решать не государство, не чиновники, а кинопрокатчики. Об этом в ходе "круглого стола" на тему "Взгляд французских киноэкспертов на актуальные проблемы казахстанского кинематографа" заявил известный французский эксперт, ведущий специалист Юнифранс по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы Жоэль Шапрон, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я убежден, что вопрос, какие фильмы снимать и что показывать зрителям, должны решать профессионалы, кинематографисты, а не чиновники. Также для поддержания казахстанских фильмов нужно помогать кинотеатрам (налоговыми послаблениями), которые чаще и дольше показывают отечественные фильмы", – поделился мнением Шапрон.
По его словам, Франция уделяет огромное внимание развитию национального кинематографа, создает для этого необходимые благоприятные условия.
"Министерство культуры Франции не финансирует отечественное кино вообще. Во французском кинематографе нет запретов, но есть поощрение тех направлений, которое мы бы хотели видеть. Мы поддерживаем арт-хаусный жанр. С 1979 года не было ни одного запрещенного фильма, есть классификация. Мы живем параллельно государственному бюджету, мы ничего не запрещаем и боремся за разнообразие в кино,также для нас важен экспорт, в котором мы тоже ценим разнообразие. Списать французскую систему другим странам невозможно, так как наша система строилась на протяжении 70 лет", – заявил Жоэль Шапрон.
Кроме этого, он выразил мнение о распространенности голливудских фильмов.
"Во французских кинотеатрах ежегодно показывают около 650 фильмов в год, из них лишь 170 – американских. Нельзя запрещать американские фильмы, нужно давать зрителям разнообразие и поддерживать отечественных кинопрокатчиков. Еще один момент – фестивали фестивалями, но до тех пор, пока фильмы не находятся в кинотеатрах, о них никто не узнает", – заключил он.
Отметим, что в ходе "круглого стола" были презентованы книги Жоэля Шапрона и Присиллы Жессати "Принципы и механизмы финансирования французского кино" и "Французский кинотеатр – аншлаг длиною в век". В данных изданиях детально раскрывается процесс становления французского кино как национального и социального явлений, система финансирования кино и аспекты кинофикации во Франции.