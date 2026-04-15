Министр поручила развивать объекты с инновациями и без архаики

Фото: Минкультуры РК

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева в ходе рабочей поездки в Шымкент проанализировала туристический потенциал города и ознакомилась с развитием общественных пространств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Вице-премьер посетила цитадель Шымкента, где осмотрела музейные экспозиции и отметила важность сохранения исторического наследия, а также побывала в этноауле, подчеркнув, что подобные объекты должны развиваться в современном, креативном и инновационном формате, без ухода в архаику.

Изучая потенциал пешеходной аллеи Арбат, где был представлен ряд проектов в сфере креативных индустрий, объектов гастрономии и городской культуры, Аида Балаева предложила рассмотреть возможность размещения на Арбате центра по трудоустройству с актуальной информацией о вакансиях, а также сезонных профориентационных материалов для молодежи.

Отдельное внимание было уделено развитию креативной среды, поддержке молодых талантов и формированию современной городской инфраструктуры, сочетающей культурное наследие и инновационные подходы.