Эта акция является ежегодной и выражает уважение и признательность железнодорожников героям войны.

В частности, участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право бесплатно съездить в пункт назначения и обратно в купейных вагонах поез­дов всех категорий и сообщений, включая пригородные, кроме поез­дов, сформированных из вагонов производства завода «Тальго».

При следовании в страны СНГ проездные документы оформляются до станции назначения и обратно в пунктах продажи, расположенных на вокзалах на территории Респуб­лики Казахстан.

Для оформления билетов ветеранам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал и копию удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам справочной службы 105, а также в железнодорожных кассах АО «Пассажирские перевозки».

Екатерина СОРОКИНА