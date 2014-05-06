Эта акция является ежегодной и выражает уважение и признательность железнодорожников героям войны.
В частности, участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право бесплатно съездить в пункт назначения и обратно в купейных вагонах поездов всех категорий и сообщений, включая пригородные, кроме поездов, сформированных из вагонов производства завода «Тальго».
При следовании в страны СНГ проездные документы оформляются до станции назначения и обратно в пунктах продажи, расположенных на вокзалах на территории Республики Казахстан.
Для оформления билетов ветеранам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал и копию удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны.
Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам справочной службы 105, а также в железнодорожных кассах АО «Пассажирские перевозки».
Екатерина СОРОКИНА