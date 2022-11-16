Фундамент правового государства

Преобразование Конституционного совета в Конституционный суд РК, возведение в ранг конституционных законов «Об Уполномоченном по правам человека в РК», «О прокуратуре» – главные политические решения Главы государства по выстраиванию фундамента правового государства, формированию институциональных начал верховенства Конституции РК и права.

Арстан-Жарак Ахпанов, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, член Научно-консультативного совета при Верховном суде, заслуженный работник МВД РК, академик КазНАЕН, доктор юридических наук

В правовой системе нашей страны Конституционный суд как самостоятельный, независимый и беспристрастный государственный орган призван служить исключительно интересам права во имя торжества законности. Новый Конститу­ционный закон «О Конституционном суде Республики Казахстан» содержит развернутую систему гарантий независимости, неприкосновенности и равенства судей Конституционного суда. Их реализация на практике обеспечит высокий и образцовый уровень конституционной законности во всех сферах правоотношений.

Основным отличием предназначения восстановленного в Казахстане Конституционного суда является доступ каждого гражданина к конституционному судопроизводству. При этом необходимо иметь в виду, что в отличие от обычных судов Конс­титуционный решает только воп­росы права, толкования норм Основного закона, соответствия ему иных нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих конституционные права и свободы. Он не может давать оценку фактическим обстоятельствам, которые явились поводом для обращения лица в Конституционный суд.

Кроме того, из законопроекта было исключено положение о том, что гражданин до обращения в Конституционный суд должен исчерпать все правовые возможности отстаивания своих прав и законных интересов в национальной судебной системе и что его дело должно пройти все судебные инстанции вплоть до Верховного суда.

В новом Конституционном законе обозначены главные критерии, допускающие обращение в Конституционный суд граждан. Как правило, это вступление в законную силу судебного акта в пределах одного года после его принятия. В то же время допускается такое обращение и до апелляционного пересмотра дела, а также без предварительного обращения в суд при условии, что заведомо невозможно иное применение оспариваемого нормативного правового акта, и когда не может быть предотвращено нарушение прав лица.