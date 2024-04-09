Фуры с гуманитарной помощью прибыли из Кыргызстана
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В Актюбинскую область и Костанай прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Гуманитарную помощь в Актюбинской области встретили представители МЧС РК во главе с вице-министром Сериком Туленбергеновым.
Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.
Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.
Как сообщалось ранее, президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями. Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.