Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями

Садыр Жапаров в ближайшее время посетит Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями. Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств», - сообщает Акорда.

Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям.

В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.