В многоэтажке Караганды, предположительно, взорвался газ: идет эвакуация жильцов (видео)

Предположительно, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Скриншот с видео instagram.com/qaragandy_tjd/

10 января в 21:29 спасателям поступило сообщение о пожаре по проспекту Республики, 18/2.

«В 16-этажном одноподъездном жилом доме, предположительно, в квартире на 8-м этаже произошел взрыв газа. Силами ДЧС с квартир подъезда проводятся эвакуация и спасение людей. В подъезде сильное задымление», – сообщили в департаменте.

На месте происшествия – 50 человек и 12 единиц техники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для обогрева жильцов направлены 3 вахтовых автобуса ДЧС Карагандинской области.