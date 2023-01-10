В многоэтажке Караганды, предположительно, взорвался газ: идет эвакуация жильцов (видео)
Происшествия
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Предположительно, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
10 января в 21:29 спасателям поступило сообщение о пожаре по проспекту Республики, 18/2.
«В 16-этажном одноподъездном жилом доме, предположительно, в квартире на 8-м этаже произошел взрыв газа. Силами ДЧС с квартир подъезда проводятся эвакуация и спасение людей. В подъезде сильное задымление», – сообщили в департаменте.
На месте происшествия – 50 человек и 12 единиц техники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Для обогрева жильцов направлены 3 вахтовых автобуса ДЧС Карагандинской области.