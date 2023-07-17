Газ загорелся на заправке в Актюбинской области – видео

Огнеборцы потушили пожар на газозаправочной станции в Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

17 июля в Кобдинском районе, в 7 км от поселка Кобда в сторону города Актобе, при заполнении газовозом подземного резервуара заправочной станции "Эталон газ" произошло загорание газа с резервуара и задней части газовоза.

После вызова в 00:07 на место выехали 24 огнеборца и 5 единиц техники ДЧС Актюбинской области.

"Также на месте происшествия находилось руководство ДЧС, которое контролировало ситуацию и следило за своевременной ликвидацией пожара.

Благодаря профессиональной и слаженной работе пожарных огонь не распространился на другие объекты, от пожара был спасен 20-тонный бензовоз и стоявшая рядом ГАЗель. Пожар локализован в 01:50, потушен в 02:15", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.