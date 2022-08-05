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Газон вместо бетона
Асет Калымов, Алматинская область

Общественность Конаева добилась внесения изменений в проект по благоустройству города.

Недавно большой резонанс в областном центре вызвали работы по реставрации проспекта Конаева и улицы Жамбыла. Местных жителей возмутило, что разделительную полосу, проходящую между этими улицами, бетонируют, вместо того чтобы посадить на ней газон. Недовольство горожан не осталось без внимания властей и подрядчиков.

Как сообщил главный инженер строительной компании ТОО «Urban Complete» Олжас Рахметов, с учетом критических замечаний граждан в проект по созданию комфортной городской среды в срочном порядке внесены корректировки. Изменения уже утверждены заказчиком (акиматом города) и одобрены представителями общественности.

Ранее разделительную полосу между проспектом Конаева и улицей Жамбыла предполагалось устлать каменной мозаикой, украшенной национальными узорами. Теперь здесь будут высажены зеленые насаждения.

По оценкам экспертов, нововведение придаст более эстетичный вид территории. Да и главной задачей проектировщиков и дизайнеров является сохранение естественной городской среды с акцентом на озеленение. В рамках проекта будет обустроена также система автополива кустарников, цветов и деревьев.

Подрядная компания обязалась за свой счет провести демонтаж мозаики и бетонного основания, уложенных на участке улицы Жамбыла. Строительно-монтажные работы по проспекту Конаева и в других местах ведутся уже согласно новому проекту.

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