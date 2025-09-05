В рамках Восточного экономического форума первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, включая вопросы поставок, транзита и переработки газа, а также расширение инфраструктурного взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам повышения энергетической безопасности на базе долгосрочных взаимоотношений сторон.

Роман Скляр подчеркнул стратегический характер партнерства с ПАО «Газпром», отметив важность синхронизации усилий для устойчивого развития энергетических рынков Центральной Азии и Евразийского пространства.

В свою очередь, руководитель ПАО «Газпром» подтвердил заинтересованность российской стороны в дальнейшем укреплении сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодных проектов и поддерживать регулярный диалог.