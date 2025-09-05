«Газпром» заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с Казахстаном

153
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В рамках Восточного экономического форума первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, включая вопросы поставок, транзита и переработки газа, а также расширение инфраструктурного взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам повышения энергетической безопасности на базе долгосрочных взаимоотношений сторон.

Роман Скляр подчеркнул стратегический характер партнерства с ПАО «Газпром», отметив важность синхронизации усилий для устойчивого развития энергетических рынков Центральной Азии и Евразийского пространства.

В свою очередь, руководитель ПАО «Газпром» подтвердил заинтересованность российской стороны в дальнейшем укреплении сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодных проектов и поддерживать регулярный диалог.

 

#переговоры #сотрудничество #Газпром

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Сначала примерьте на себя
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Креативные идеи рождаются в школах
Путь к сближению и взаимному доверию
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Возводить мосты дружбы
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В приоритете цифровая безопасность
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Представителей Торговой палаты США и ведущих американских к…
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахста…
Углеводороды будут играть ключевую роль в энергетике Казахс…
Касым-Жомарт Токаев поздравил работников нефтегазовой отрас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]