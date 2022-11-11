Где смотреть бой Алимханулы – Бентли за титул чемпиона мира WBO

Утром 13 ноября казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сразится в титульном поединке с британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы – Бентли пройдет в Лас-Вегасе (США), а на кону будет стоять принадлежащий казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Хабар» в 08:00 по астанинскому времени.

В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в мае: он сразился с британцем Дэнни Дигнумом (14-1-1, 8 КО) и отправил его в нокаут уже во втором раунде.

Отметим, что казахстанский чемпион мира получил полноценный титул WBO после того, как американец Деметриус Андраде отказался от боя с Алимханулы и поднялся в весе.

Если говорить о новом сопернике казахстанца, то Дензел Бентли провел свой последний бой в сентябре и нокаутировал в четвертом раунде своего соотечественника Маркуса Моррисона (25-6, 16 КО).