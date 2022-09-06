Алимханулы получил пояс чемпиона мира

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Жанибек Алимханулы в своем твиттере выступил с заявлением после получения пояса Всемирной боксерской организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети боксер из Казахстана опубликовал фотографию титула чемпиона мира и оставил следующее описание: «Пояс чемпиона в Казахстане!».

Титул Алимханулы является историческим для Казахстана, так как Жанибек стал первым отечественным чемпионом мира в данной организации.

Отметим, что в августе Всемирная боксерская организация лишила американца Деметриуса Андраде титула чемпиона после того, как он отказался защищать пояс против казахстанца.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Жанибеку Алимханулы, в которой поздравил боксера с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO.

Жанибек Алимханулы поблагодарил Президента страны Касым-Жомарта Токаева за поздравление.