Где в Казахстане проживает больше всего мужчин

В Казахстане женщин больше, чем мужчин. Перевес составляет около 500 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Qazstat .

Фото: Kazpravda.kz

На начало 2023 года численность населения составила 19 766 тыс. человек, из которых 9 647 тыс. – мужчины.

Из них в возрасте 0-14 лет – 3 млн мальчиков, численность мужчин от 15 до 62 лет – 5 876 тыс., а от 63 лет и выше – 767 тыс. пенсионеров.

Наибольшая численность мужчин в разрезе областей в Туркестанской области – 1 079 тыс., наименьшая в области Улытау – 108 тыс.

Что касается занятости, то большинство мужчин трудится в отрасли промышленности – 16,8%, 14% в сфере оптовой и розничной торговли, авторемонта, еще 14% в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Отметим, ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 70,2 года. Средний возраст – 30,5 года. Средний возраст вступления в брак – 28 лет.