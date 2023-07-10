Генконсульство Казахстана открыли в Екатеринбурге

Международное сотрудничество, Политика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург (РФ) для участия в XIII Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». В городе глава Кабмина в первую очередь посетил официальную церемонию открытия Генерального консульства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край. На территории данного консульского округа пребывает более 90 тыс. казахов, в том числе свыше 7 тыс. студентов из РК.

В торжественной обстановке глава Правительства Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перерезали красную ленту, а затем осмотрели здание Генерального консульства.

Как отметил премьер-министр, открытие Генконсульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между РК и РФ.

Он также напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнерство.

«Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение он выразил уверенность, что Генеральное консульство РК откроет новые возможности для развития межгосударственного сотрудничества, и пожелал его сотрудникам успехов в работе.

Уральский федеральный округ, административным центром и крупнейшим городом которого является Екатеринбург, – один из динамично развивающихся промышленных, научно-образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров Российской Федерации. Здесь располагаются крупные научные и производственные объединения. Базовыми видами экономической деятельности в промышленном производстве являются машиностроение и металлообрабатывающая промышленность с высоким научно-техническим потенциалом, отметили в Правительстве РК.

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