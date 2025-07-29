Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Германия отменяет специальную программу воссоединения семей беженцев в Берлине. Новые заявки на въезд родственников из Сирии, Афганистана и Ирака больше не будут рассматривать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Overclockers.ru

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о прекращении действия особой программы для беженцев в Берлине. Решение касается въезда их родственников из трех стран.

С 28 июля Берлин больше не сможет принимать родственников беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана по упрощенной схеме. Ранее программа позволяла въезд при условии, что принимающая сторона берет на себя медицинские расходы.

В письме берлинскому сенатору финансов Добриндт пояснил, что министерство не будет одобрять ни новые заявки, ни продление действующих разрешений. Штефан Эверс поддержал решение, отметив необходимость сокращения расходов на беженцев.

Главной причиной стало ограничение финансовых гарантий – обязательства родственников действуют всего 5 лет. После этого срока содержание мигрантов может перейти на государственный бюджет. Власти считают такие риски неприемлемыми.