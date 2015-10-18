В мире
Германия ускорит процесс вступления Турции в ЕС
Германия готова содействовать ускорению процесса выдачи виз для граждан Турции. Об этом заявила в воскресенье в Стамбуле канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Что касается либерализации визового режима, мы можем внутри германо-турецких рабочих групп на двухсторонней основе обсудить такие специфические возможности", – сказала она. "Помимо этого мы можем предложить поддержку в ускорении процесса выдачи виз", – подчеркнула Меркель. По ее словам, Германия готова помочь Анкаре достигнуть необходимых стандартов и требований со стороны ЕС.

В ответ ЕС ожидает от Турции скорейшего введения в силу соглашения о возвращении в страну мигрантов, которые нелегально проникли на территорию ЕС, отметила канцлер.

"Турция хочет предоставления дополнительных средств, и я это понимаю. Германия внесет свой вклад", – также подчеркнула Меркель.

Канцлер ФРГ также заявила, что Германия готова способствовать ускорению процесса вступления Турции в ЕС.

"Мы обсудили, как мы можем сделать этот процесс (вступления Турции в ЕС) более динамичным. Германия готова открыть уже в этом году 17-й пункт переговорной программы", – сказала она.

В интересах как Германии, так и Турции прийти к политическому решению конфликта в Сирии, также заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы провели интенсивные переговоры, в том числе по ситуации в Сирии и Ираке. Германия и Турция будут еще более тесно взаимодействовать по этому вопросу", – сказала она. "В наших общих интересах найти политическое решение конфликта. Это же и в интересах миллионов беженцев, которые хотели бы вернуться на родину", – отметила Меркель. "Это особая задача для нас", – добавила канцлер.

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