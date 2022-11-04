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Происшествия

Гибель рыбы на Капшагайском водохранилище: возбуждено уголовное дело

Более тонны рыбы погибло на Капшагайском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Напомним, 2 ноября в социальных сетях была опубликована информация о гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище.

На место сразу же выехали специалисты Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департаментов экологии и полиции, местного исполнительного органа, управления по чрезвычайным ситуациям города Конаева, управления санитарно-эпидемиологического контроля по Конаеву, Казгидромета, Научно-производственного центра рыбного хозяйства.

На сегодня проводятся соответствующие исследования, для того чтобы выяснить причины гибели молоди рыб.

«Результаты гидрохимического анализа будут известны через 3 дня, результаты токсикологического и ихтиопатологического анализа – через 1 месяц.

2-3 ноября в районе Лев-горы, на 11 рыбохозяйственном участке водохранилища Капшагай, сотрудники Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егерской службы ТОО «Айна Су» провели сбор погибшей рыбы с дальнейшей утилизацией с соблюдением санитарных норм. При этом общий вес погибшей рыбы составил 1 232 кг (сеголетки воблы)», – проинформировали в Минэкологии.

В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный рыбным ресурсам.

Инспекцией дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели молоди рыбы, в которую включены все компетентные и заинтересованные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение, засорение или истощение вод».

Мониторинг акватория водохранилища и его береговой полосы продолжается, заверили в министерстве.

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