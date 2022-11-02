Массовую гибель рыбы зафиксировали на Капшагайском водохранилище

В Алматинской области выясняют причину гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

2 ноября 2022 года в социальных сетях была опубликована информация о гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище.

«В районе Лев-горы – массовая гибель малька. Мертвую рыбу гонет ветром со стороны ж/д моста к Лев-горе», – отмечается в посте.

На место сразу же выехали специалисты Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, специализированной научной организацией в области рыбного хозяйства.

В Минэкологии добавили, что согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, оперативно оповещены управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора, Департамент экологии, природоохранная прокуратура Алматинской области, которые также выедут на место инцидента.

«Причина гибели молоди рыб будет выяснятся комиссией из представителей вышеназванных государственных органов. О результатах будет сообщено дополнительно», – отметили в министерстве.