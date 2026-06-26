Глава государства направил телеграмму соболезнования в Венесуэлу

Он пожелал родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле.

– В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям, – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения после сильного землетрясения. По данным ТАСС, число погибших достигло 235, более 4,3 тыс. ранены.