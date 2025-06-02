Глава государства направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур

Президент
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Касым-Жомарт Токаев поздравил работников и ветеранов космической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Поздравляю вас с 70-летним юбилеем космодрома Байконур – старейшего международного космического порта, ставшего колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации. За прошедшее время с Байконура были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры. Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений», - говорит Президент.

Он отметил, что казахстанцы испытывают особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои – Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде.

За последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики.

«Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых.

Хочу адресовать особые слова благодарности жителям города Байконур. Ваш самоотверженный труд и бережное отношение к наследию первопроходцев космических исследований достойны глубочайшего уважения. Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения.

Баршаңызға амандық және табыс тілеймін! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!» - сказал Глава государства.

#президент #поздравление #космодром #Байконур

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