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«Поздравляю вас с 70-летним юбилеем космодрома Байконур – старейшего международного космического порта, ставшего колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации. За прошедшее время с Байконура были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры. Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений», - говорит Президент.

Он отметил, что казахстанцы испытывают особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои – Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.



Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде.



За последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики.