Глава государства посетил посольство Ирана в Казахстане

Международное сотрудничество, Президент, Соболезнования
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент оставил запись в книге соболезнований.

«С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу», – написал глава государства.

Как сообщалось ранее, 19 мая при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации. 

#президент #Иран #посольство #соболезнование

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