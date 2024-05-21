Глава государства посетил посольство Ирана в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент оставил запись в книге соболезнований.
«С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу», – написал глава государства.
Как сообщалось ранее, 19 мая при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации.