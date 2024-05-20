Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ

20 мая Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Эбрахима Раиси при крушении вертолета в воскресенье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: REUTERS/WANA NEWS AGENCY

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.

«Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших», — говорится в сообщении агентства.

Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.

Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.

Правительство Исламской республики проведет экстренное заседание из-за гибели президента и главы МИД.