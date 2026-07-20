Глава государства поздравил Короля Испании с триумфом сборной на ЧМ-2026

– Высокий уровень мастерства, слаженная командная игра и стремление к победе Вашей национальной сборной вызвали восхищение миллионов болельщиков. Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран. Пользуясь случаем, хотел бы особо отметить открытие в этом году в Казахстане Академии клуба «Атлетико Мадрид». Уверен, что эта инициатива придаст мощный импульс укреплению дружбы и многогранного сотрудничества между нашими народами, а также развитию контактов между молодежью, – говорится в телеграмме.