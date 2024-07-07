Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры

Президент, Культура
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Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Архивное фото: Акорда

«Поздравляю с Национальным днем домбры! Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра стала неотъемлемым элементом цивилизации Великой степи. Наш общий долг – сохранить это достояние казахской культуры. Пусть мелодия домбры звучит в каждом доме!» – написал глава государства.

Национальный день домбры в Казахстане отмечают с 2018 года, когда был подписан соответствующий указ президента. С тех пор музыкальный праздник отмечается в первое воскресенье июля.

#культура #Касым-Жомарт Токаев #Национальный день домбры

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