Глава государства принял акима ЗКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и исполнении ранее данных поручений по повышению качества жизни населения.
Президент указал на важность проведения системной работы по обеспечению доступным и качественным жильем малообеспеченных и многодетных семей.
Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам водоснабжения, улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, особенно в отдаленных районах.
Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Уральска и Западно-Казахстанской области.