Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина

Президент
125

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту было доложено, что «Казахтелеком» обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системное расширение оптической сети по всей стране, сохраняя лидирующие позиции в ключевых сегментах телекоммуникационного рынка.

Продолжается масштабное подключение сельских населенных пунктов: до конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, в которых проживают свыше 1 млн жителей.

Главе государства представлена информация о реализации международного проекта «Каспий ВОЛС», предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау – Сумгаит. Проект направлен на укрепление транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию дата-инфраструктуры. В рамках стратегического проекта «Долина ЦОД» в Экибастузе формируется центр обработки данных с поэтапным наращиванием мощности. Инициатива направлена на привлечение международных технологических компаний и повышение инвестиционной привлекательности страны.

Как сообщил Багдат Мусин, в числе приоритетов – внедрение технологий искусственного интеллекта. Реализуются проекты по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также решения в области кибербезопасности и цифровизации государственного сектора.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения жителей малых городов и сельских населенных пунктов качественной связью и интернетом. Президент поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта.

 

#президент #Багдат Мусин #Казахтелеком

