Совсем не в тепличных условиях

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Тепличное овощеводство в Туркестанской области уже несколько лет остается одним из самых проблемных секторов АПК. Регион удерживает лидерство в стране по числу теплиц, объемам выращивания зимних овощей в закрытом грунте и внедрению современных аграрных технологий. Однако сами владельцы этого бизнеса все чаще говорят не о развитии, а о выживании...

Очередная сезонная волна недовольства поднялась среди овощеводов-тепличников Сарыагашского района. По словам владельцев теплиц, особенно небольших, семейных, конкурировать с ранними помидорами, импортируемыми в республику из Узбекистана, Туркменистана и Китая, становится практичес­ки невозможно. Более дешевая продукция массово поступает на рынки юга Казахстана и вытесняет с прилавков местные овощи.

Как утверждают фермеры, себестоимость казахстанского томата сегодня составляет не менее 450–460 тенге за кило­грамм, тогда как импортные овощи продаются по 300–350 тенге. В итоге покупатель выбирает более дешевый товар, местная же продукция остается невос­требованной.

Для тепличников это оборачивается серьезными потерями. Овощи относятся к скоропортящейся товарной номенклатуре, и, если урожай не удается быст­ро продать, хозяйства несут многомиллионные убытки.

Особенно остро проблему ощущают в вышеупомянутом Сарыагашском районе, где сосредоточено около двух тысяч небольших тепличных хозяйств. На общей площади свыше 400 га здесь возделывают томаты, огурцы, зелень и другие культуры. Однако затраты на их выращивание продолжают расти.

Основные расходы приходятся на зимнее отопление теплиц, электроэнергию, удобрения, средства защиты растений и импортную рассаду. Один саженец томата обходится примерно в 80 тенге, а на отопление одного гектара за сезон требуется до 500 тонн угля. Электроэнергия при этом оплачивается по коммерческим тарифам. Фермеры считают, что внутренний рынок остается практически беззащитным в период массового импорта.

Ситуация осложняется тем, что тепличное производство активно развивается во всей Центральной Азии. Особенно быстро в этом плане продвигается Туркменистан. По данным аналитиков EastFruit, экспорт туркменских тепличных томатов вырос на 43% и достиг 149 тыс. тонн. Одним из основных рынков сбыта стал Казахстан.

Эксперты отмечают, что турк­менская продукция успешно вытесняет конкурентов благодаря дешевым энергоресурсам и более низкой себестоимости производства. Аналогичная ситуа­ция складывается с поставками из Узбекистана и Ирана, где производители получают значительную государственную поддержку.

В результате казахстанские тепличные хозяйства оказываются в неравных условиях. Многие вынуждены продавать томаты ниже себестоимости, чтобы, во-первых, окончательно не потерять рынок, а во-вторых, выручить хоть какую-то прибыль. Это негативно влияет на финансовое положение хозяйств, сокращает их инвестиционные возможности и ставит под угрозу сохранение рабочих мест.

Между тем тепличные овощеводческие хозяйства остаются одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса Туркестанской области. Сегодня на регион приходится до 72% всех теплиц Казахстана.

Здесь действуют более 3,3 тыс. теплиц общей площадью свыше тысячи гектаров. В прошлом году в области вырастили около 113 тыс. тонн овощей, что позволило обеспечить до 45% межсезонной потребности рес­публики. При этом сами владельцы тепличных плантаций заявляют о готовности наращивать объемы и обеспечивать внут­ренний рынок отечественной продукцией.

Ассоциация фермерских теп­лиц Казахстана и хозяйства региона подписали меморандум, согласно которому обязались в межсезонье удерживать цены на социально значимые овощи и не допускать дефицита продукции. На этом фоне в Правительство уже направлены предложения о введении сезонных защитных мер. Речь идет о возможном повышении таможенных пошлин на импорт овощей из третьих стран, а также о введении квот в период массовых поставок.

Сторонники инициативы считают, что такие меры помогут поддержать отечественных производителей, сохранить их производственный потенциал и укрепить продовольственную безопасность республики.

Несмотря на имеющиеся сложности, власти региона делают ставку на дальнейшую модернизацию сферы возделывания овощей в закрытом грунте и строительство крупных промышленных тепличных комплексов. Один из таких проектов – комплекс компании «Экокультура-Евразия» в Келесском районе. На площади в 51 га здесь планируют выращивать до 25 тыс. тонн тома­тов в год. Объем инвестиций составляет 42 млрд тенге. После запуска предприя­тие обеспечит работой около 800 человек.

Комплекс оснащается современным оборудованием из Нидерландов. В перспективе инвесторы намерены десятикратно – до 500 га – увеличить площадь теплиц. Вокруг них планируется создание индуст­риального парка с предприятия­ми по переработке, упаковке и консервированию овощей.

Параллельно регион пытается решить экологическую проблему. Большинство теплиц до сих пор отапливаются углем, из-за чего зимой ухудшается качество воздуха. Власти предлагают предпринимателям переходить на газовое отопление и устанавливать системы очистки дыма.

Для поддержки отрасли государство субсидирует часть затрат на электроэнергию, газ и уголь. Для промышленных теп­лиц предусмотрены выплаты в размере 4,8 млн тенге на гектар, для фермерских – 8,1 млн тенге. Дополнительно действуют прог­раммы льготного кредитования, инвестиционного субсидирования и компенсации стоимости удобрений.

В регионе постепенно растет и технологический уровень хозяйств. В Келесском районе фермеры уже получают зимние урожаи томатов в январе, используя современные израильские сорта, системы капельного орошения и автоматизированный контроль микроклимата. Так, хозяйство «Мустафа» на площади пять гектаров выращивает томаты сорта «малика», получая до 80–90 тонн продукции с одного гектара. Часть урожая поставляется на внутренний рынок даже зимой.

Однако главный вопрос теп­личного овощеводства остается открытым: смогут ли казахстанские тепличники выдержать конкуренцию в условиях общего рынка Центральной Азии? Пока крупные проекты получают инвестиции и поддержку, тысячи мелких фермеров продолжают работать на грани рентабельности. И если проблему высокой себестоимости, сезонного импорта и логистики решить не удастся, часть небольших хозяйств может исчезнуть уже в ближайшие годы.