Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет. 

Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.

– В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами.

Он заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства. Стороны рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в области науки и образования, включая развитие партнерства между университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.

Пользуясь случаем, Глава государства передал слова приветствия Королю Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде. Президент отметил, что придает исключительное значение предстоящему в этом году государственному визиту Короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

#президент #Акорда #Бельгия

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