Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования швейцарскому коллеге в связи гибелью людей на горнолыжном курорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: AFP

«Глава государства выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который привел к многочисленным человеческим жертвам», - говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Швейцарии в этот тяжелый момент.