Президент пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания, передает Kazpravda.kz

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником – Днем свободы.

«Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества», - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.